Die Deutsche Bahn hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das gab der Konzern bei der Vorstellung seiner Halbjahresbilanz am Donnerstag bekannt. Der Umsatz lag demnach bei 22,31 Milliarden Euro. Rund 64,2 Millionen Reisende nutzten in den ersten sechs Monaten die Züge der DB.

Trotzdem will das Unternehmen am Ende des Jahres Gewinne verzeichnen: Man werde 2024 einen Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von rund einer Milliarde Euro ausweisen, teilte der Staatskonzern am Donnerstag in Berlin mit. Das im März genannte Ziel von einem Betriebsgewinn von über einer Milliarde Euro nannte die Bahn nicht mehr.