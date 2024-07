Deutschlands Wirtschaft tritt auf der Stelle. Damit gerät ein Versprechen des Kanzlers in Gefahr – und zugleich seine Chancen, am Ende doch noch wieder gewählt zu werden.

Blauer Himmel, Sonnenschein, es ist weder zu warm noch zu kühl, endlich erlebt die Hauptstadt das, was viele wohl die perfekten Sommertage nennen. Doch etwas trübt den paradiesischen Anschein. Um leicht abgedroschen im Bild zu bleiben: Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf, ein Sturm braut sich zusammen.

Scholz sprach von Wirtschaftswunder-Wachstum

Noch im September 2023 nämlich hatte Olaf Scholz (SPD) in einem Zeitungsinterview gesagt: Deutschland werde ob der Investitionen in den Klimaschutz Wachstumsraten wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders erleben, "wie zuletzt in den 1950er- und 1960er-Jahren", so Scholz. Damals wuchs die deutsche Wirtschaft jährlich um rund 8 Prozent, fast niemand war ohne Job, es herrschte Vollbeschäftigung.