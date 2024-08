Starinvestor Warren Buffett setzt immer weniger auf Aktien. Nach dem jahrelangen Börsenboom warf der 93-Jährige im zweiten Quartal in großem Stil Anteile an Apple und weiteren Unternehmen aus den Depots seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway.

Wie das Unternehmen am Samstag mitteilte, schrumpfte der Bestand bis Ende Juni um 390 Millionen auf etwa 400 Millionen Apple-Aktien. Buffetts Gesellschaft gab bekannt, dass die Beteiligungen an Apple am Ende des zweiten Quartals noch mit 84,2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.