Modekette Sinn meldet Insolvenz an

Das Modehaus Sinn aus Hagen hat Insolvenz angemeldet. Es ist bereits das vierte Mal, dass die Modekette zahlungsunfähig ist. Ebenso häufig haben in der Vergangenheit auch die Eigentümer des Unternehmens gewechselt, berichtete der "Westdeutsche Rundfunk". Für die Pleite seien gleich mehrere Gründe verantwortlich, sagte Michael Mönig.

Der Wirtschaftsanwalt aus Münster wurde als Insolvenzverwalter eingesetzt. Nach seinen Angaben betreibt die Modekette 41 Läden, über die Hälfte davon in Nordrhein-Westfalen. Die meisten Filialen befinden sich in Mittelstädten wie Unna, Kleve oder Wesel und es arbeiten rund 1.500 Menschen bei dem Konzern. Die Läden bieten Mode im mittleren bis gehobenen Preissegment an.