Die Spannungen im Nahen Osten wirken sich auch auf den Gaspreis in Europa aus. Der steigt immer weiter in die Nähe des Jahresrekords.

Der Preis für europäisches Erdgas hat am Mittwoch erneut kräftig zugelegt und ist bis knapp unter den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat legte an der Börse in Amsterdam um mehr als fünf Prozent auf 38,63 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Damit verfehlte er nur knapp den höchsten Preis in diesem Jahr, der im März bei 38,70 Dollar erreicht worden war.