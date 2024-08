Bauteil nur bei neuem Modell eingesetzt

Bei weiteren 777-9-Maschinen der Testflotte seien Risse an dem Bauteil festgestellt worden, so die Berichte unter Berufung auf informierte Quellen. Boeing kommentierte diese Details nicht direkt, hob jedoch hervor, dass in naher Zukunft ohnehin keine weiteren Flüge mit den anderen Testmaschinen geplant gewesen seien. Das betroffene Bauteil werde ausschließlich in der 777-9 eingesetzt.