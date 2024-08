Fliegen ist in Deutschland vergleichsweise teuer. Wegen der hohen Kosten droht die Airline Ryanair der Bundesrepublik.

Ryanair hat die Bundesregierung aufgefordert, die Erhöhung der Luftverkehrssteuer vom Mai zurückzunehmen. Andernfalls wolle die Fluggesellschaft ihr Angebot von deutschen Flughäfen im kommenden Sommer um zehn Prozent oder 1,5 Millionen Sitzplätze reduzieren. Die irische Billigfluglinie plant, ihre Kapazitäten in Länder mit geringeren Kosten zu verlagern.

Zusätzlich forderte Ryanair niedrigere Gebühren für die Flugsicherung und einen Verzicht auf die geplante Gebührenerhöhung für Luftsicherheitskontrollen an den Flughäfen. Laut Ryanair-Chef Eddie Wilson seien die hohen staatlichen Kosten der Hauptgrund dafür, dass sich der Luftverkehr in Deutschland langsamer vom Covid-Schock erhole als in anderen europäischen Ländern. Wilson erklärte: "Der deutsche Luftverkehrsmarkt ist zerrüttet und muss dringend saniert werden."