Deutliche Anspielungen Supermarktkette warnt offenbar vor AfD in Sachsen und Thüringen Von t-online , pb Aktualisiert am 29.08.2024 - 09:13 Uhr

Am Sonntag wird in Sachsen und Thüringen gewählt. Der größte Lebensmittelhändler des Landes nutzt eine Werbeanzeige für einen Warnruf.

Supermarktketten verzichten bei ihren Werbeanzeigen normalerweise auf politische Botschaften. Die Supermarktkette Edeka geht mit einer ungewöhnlichen Werbekampagne jedoch nun einen anderen Weg.

In einer ganzseitigen Anzeige in der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Tageszeitung "FAZ" (Donnerstagsausgaben) spricht sich das Unternehmen indirekt gegen die AfD aus. Unter dem Titel "Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht" zieht die Anzeige eine Parallele zwischen der Farbe Blau in der Natur und der politischen Landschaft.

Laut Edeka existiere kein blaues Obst oder Gemüse, da die Farbe in der Natur als Warnhinweis diene: "Achtung! Ich könnte unverträglich sein!"

Die Anzeige geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet "die Blauen", offenbar eine Anspielung auf die Parteifarbe der AfD, als "die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft" in Deutschland. Ähnliche Erwähnungen hatten sich am Mittwoch bereits auf dem Instagram-Account von Edeka Deutschland – mit rund 11.000 Filialen der größte Lebensmittelhändler Deutschlands – wiedergefunden.

Handelsriese hat sich schon in der Vergangenheit politisch geäußert

In einer auf Instagram veröffentlichten Story hieß es: "Für Edeka gilt: Blau ist keine Alternative. Weder bei Obst & Gemüse noch bei den anstehenden Wahlen." Denn in dem Unternehmen liebe man schließlich Vielfalt – eine Anspielung auf den Slogan des Handelsriesen.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist wohl kein Zufall: An diesem Sonntag wird in Sachsen und Thüringen jeweils der neue Landtag gewählt. In beiden Bundesländern steht die AfD aktuellen Umfragen zufolge bei rund 30 Prozent.