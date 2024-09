Gewerkschaftsboss geht in Ruhestand

Der Gewerkschaftsboss geht in den Ruhestand. Gegen die Deutsche Bahn und andere Unternehmen hat er im Namen der Lokführer stets kräftig ausgeteilt.

Er hat das Land wiederholt zum Stillstand gebracht und als letztes großes Projekt die schrittweise 35-Stunden-Woche für seine Lokführerinnen und Lokführer durchgeboxt – doch nun ist Schluss. Claus Weselsky, langjähriger Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und unbequemer Kritiker der Bahn, verabschiedet sich in den Ruhestand. Kommende Woche soll Mario Reiß bei der GDL-Generalversammlung zu seinem Nachfolger gewählt werden.

Weselsky nahm selten ein Blatt vor den Mund. Seine Schimpftiraden während Tarifrunden mit der Deutschen Bahn sind legendär. Oft wurde er dabei auch persönlich. Einige Sprüche von Weselsky werden in Erinnerung bleiben, die "Nieten in Nadelstreifen" – das Bild der aus seiner Sicht abgehobenen Manager im Bahntower – bemühte er regelmäßig. t-online zeigt eine Auswahl:

Die denkwürdigsten Sprüche von Claus Weselsky

Die Karriere des Claus Weselsky

Der heute 65-jährige Weselsky ist Gewerkschafter durch und durch. Schon bei der Geburtsstunde der GDL in Ostdeutschland ist der gebürtige Dresdner dabei und wird 1990 Vorsitzender der Ortsgruppe Pirna . Zwei Jahre später verlässt der gelernte Lokführer die Schienen: Vom Büro aus arbeitet er für die GDL als Personal- und Betriebsrat, ab 2002 ist er für seine Gewerkschaftstätigkeit ganz freigestellt. Im Mai 2006 steigt Weselsky zum Vizevorsitzenden der GDL auf.

Bekannt wird Weselsky 2007, als sich der damalige Chef Manfred Schell mitten in der heißen Phase des Arbeitskampfes in die Kur am Bodensee verabschiedet. Damals zeigt Weselsky, dass er als Verhandlungsführer die Position der Lokführer kompromisslos vertritt.