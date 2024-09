Volkswagen muss sparen – und das wohl deutlich massiver als bislang angenommen. Allein In Deutschland sollen Zehntausende Jobs in Gefahr sein.

Die finanziellen Probleme des Volkswagenkonzerns sind offenbar größer als bislang angenommen. Mittelfristig müsste die Zahl der Beschäftigten allein in Deutschland um 30.000 auf 100.000 gesenkt werden, berichtet das "Manager-Magazin" unter Berufung auf Konzerninsider. Auch in der Entwicklungssparte von VW seien Tausende Jobs in Gefahr, so das Wirtschaftsmagazin.