Der Wirtschaftsminister sieht die Gaskrise als beendet an. Deutschland habe seine Hausaufgaben gemacht. Auch die Energiepreise dürften fallen, so Habeck.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht Deutschland bei der Gasversorgung gut gerüstet. Der Grünen-Politiker sagte bei einem Besuch der Meyer Werft in Papenburg, Deutschland habe seine Hausaufgaben weitgehend gemacht. Die Gasspeicher seien für den nächsten Winter wieder sehr gut gefüllt. Über die LNG-Terminals gebe es auch eine Puffer-Kapazität.

Zur Preisentwicklung sagte Habeck, die verfügbare Menge an Gas werde steigen. 2025 und 2026 werde es so einen Käufermarkt geben. "Das wird, so denke ich, einen Preiseffekt haben."