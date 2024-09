"Wir produzieren zu teuer"

VW will Belegschaft per Flugblatt von Sparplan überzeugen

Im Streit um einen möglichen Stellenabbau und Werksschließungen bei Volkswagen erhöht Europas größter Autobauer den Druck. Vor dem Start der Tarifgespräche mit der IG Metall am Mittwoch fordert der Konzern die Belegschaft per Flugblatt zu Zugeständnissen auf. In dem Flugblatt, welches überschrieben ist mit "So führen wir VW in die Zukunft", heißt es: "Wir müssen die Produktivität steigern. Wir müssen unsere Arbeitskosten senken". Das Papier, das t-online vorliegt, wurde an allen sechs Standorten verteilt.