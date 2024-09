Mitarbeiter drohten mit Polizei

Dem Bericht zufolge habe Demmler in der Versammlung konkrete Zahlen genannt: So lag der Krankenstand in der Kalenderwoche 32, Anfang August, bei 15 Prozent und stieg in der Folgewoche auf 17 Prozent an. Anschließend schloss das Werk in Grünheide für zwei Wochen. Im September betrugen die Fehlzeiten bei der Stammbelegschaft zwischen zehn und elf Prozent, während bei den Leiharbeitern nur zwei Prozent fehlten. Tesla verhandle nun mit dem Betriebsrat über eine frühzeitige Übernahme dieser Arbeitskräfte, so das "Handelsblatt".