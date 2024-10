Lego-Erben in der Kritik: Dutzende Kurzflüge mit dem Privatjet

Die Erben des Lego-Imperiums stehen in Dänemark stark in der Kritik. So soll ein Flugzeug des Typs Falcon 8X von Kjeld Kirk Kristiansen und seinen Kindern Sofie, Thomas und Agnete zwischen 2020 und 2023 57 Mal die Strecke zwischen Billund und Odense geflogen sein – eine Distanz von rund 100 Kilometern. Das zeigen Recherchen des dänischen Radios.