Batteriehersteller stellt Geschäft in Europa ein

Der Batteriehersteller SVolt stellt sein operatives Geschäft in Europa ein. Im Saarland sollen alle Mitarbeiter des Unternehmens entlassen werden.

Das chinesische Hightech-Unternehmen SVolt Energy Technology stellt sein operatives Geschäft in Europa Ende Januar 2025 ein. Das habe das Unternehmen dem saarländischen Wirtschaftsministerium schriftlich mitgeteilt, teilte das Ministerium in Saarbrücken mit. Welche Konsequenzen das genau für die Standorte Heusweiler und Überherrn im Saarland habe, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. SVolt habe das Ministerium um baldige Gespräche gebeten, um alles weiter zu klären.

In der Mitteilung von SVolt werde der Schritt als "strategische Entscheidung" bezeichnet und unter anderem mit dem schwachen Markt für Elektrofahrzeuge in Europa begründet, sagte die Ministeriumssprecherin. In Heusweiler bestehe seit Sommer ein Mietverhältnis über 15 Jahre und die Miete werde vertragsgemäß gezahlt. Dort hatte SVolt Pläne für eine Modul- und Packfabrik verfolgt.