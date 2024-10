VW möchte in Deutschland Werke schließen – dabei galt der Konzern lange als sehr guter Arbeitgeber. Zu Recht? So hoch sind die Gehälter bei dem Autobauer.

Wachsende Konkurrenz aus China und schleppender Umstieg auf E-Autos: Der Volkswagen-Konzern befindet sich schon länger in einer Krise. Seit diesem Sommer steht fest, dass er deshalb umfangreichere Sparmaßnahmen plant. Diese Entscheidung ist ein Novum: Mehr als 30 Jahre lang galt bei VW eine Beschäftigungssicherung, erst im September wurde sie beendet – ab Mitte 2025 sind so wieder Kündigungen möglich. Zudem sollen in Deutschland drei Werke geschlossen werden.