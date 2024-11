Bei den Verhandlungen über einen Sozialplan für das vor der Schließung stehende Audi-Werk in Brüssel ist es zu Tumulten gekommen. Etwa 150 Personen, einige davon vermummt, hätten sich Zugang zu den Verhandlungsräumen verschafft und Sitzungsteilnehmer daran gehindert, den Saal zu verlassen, teilte eine Audi-Sprecherin am Mittwoch mit. Die Proteste mussten von der Polizei aufgelöst werden.

Deutsche Autobauer in der Krise : Tausende Stellen bei Audi in Gefahr

Anfang des Monats wurde bekannt, dass Audi einen Stellenabbau von insgesamt 15 Prozent plane, was auch in Deutschland rund 4.500 Arbeitsplätze betreffen würde. Besonders im Bereich der Entwicklung wolle man Stellen kürzen. In Reaktion auf diese Ankündigung riefen auch in Deutschland Gewerkschaften zu Warnstreiks auf, unter anderem am Audi-Standort in Ingolstadt.