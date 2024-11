Das traditionsreiche Modehaus Wilhelm Stift GmbH & Co KG aus Tulln in Österreich hat Insolvenz angemeldet. Als Grund für das Konkursverfahren nennt die Geschäftsführung eine Kombination aus finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie, steigender Inflation und einer Hochwasserkatastrophe in diesem Jahr. "Unser Familienunternehmen hat diese Hochwasser-Naturkatastrophe nicht verkraftet. Es gibt derzeit so gut wie keine Kundschaft bei uns in Tulln, uns laufen die Kosten davon", erklärte Geschäftsführerin Nina Stift in einer Aussendung, wie der "Kurier" berichtet. Ein Konkursverfahren sei daher die einzige verbleibende Option, so Stift.