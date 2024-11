Volkswagen verkauft Werk in Uiguren-Region Xinjang

VW-Logo (Archivbild): Menschenrechtsorganisationen und Investoren hatten die Präsenz des Autobauers in der Uiguren-Region Xinjiang stark kritisiert. (Quelle: Axel Schmidt/reuters)

Volkswagen beendet seine umstrittene Präsenz in der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang. Das Werk samt Teststrecke soll jedoch weiter in Betrieb bleiben.

Volkswagen beendet seine umstrittene Präsenz in der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang. Gemeinsam mit seinem chinesischen Partner SAIC habe sich der deutsche Automobilhersteller darauf geeinigt, das Werk an Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC) zu verkaufen. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der staatlichen Shanghai Lingang Development Group.

Volkswagen werde zudem auch seine Teststrecke in Turpan veräußern. Damit wird der Konzern nicht länger in der Region Xinjiang vertreten sein. Die vereinbarte Verkaufssumme ist bislang nicht bekannt. Gleichzeitig haben Volkswagen und SAIC ihre Partnerschaft um ein weiteres Jahrzehnt bis 2040 verlängert. Im Rahmen der Partnerschaft planen die Autohersteller, bis 2030 insgesamt 18 neue Modelle auf den Markt zu bringen.

VW in der Kritik

VW stand in den vergangenen Jahren wegen seiner Aktivitäten in der Uiguren-Region unter Druck. Aus der Region gibt es seit längerem Vorwürfe, dass der chinesische Staat die uigurische Minderheit mit Zwangsarbeit und in Umerziehungslagern systematisch unterdrückt. Die chinesische Regierung weist diese Vorwürfe zurück.