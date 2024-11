Die Inflationsrate in Deutschland ist im November zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich durchschnittlich um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober lag die Rate bei 2,0 Prozent, nachdem sie im September mit 1,6 Prozent den niedrigsten Stand seit mehr als dreieinhalb Jahren erreicht hatte.