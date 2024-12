Mord an Versicherungs-CEO in New York

Nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Versicherungschef im Herzen New Yorks ist der Täter weiter auf der Flucht. Auch in der Nacht zum Donnerstag suchten Einsatzkräfte in der US-Metropole mit einem Großaufgebot der Polizei, Drohnen und Spürhunden nach ihm, wie die "New York Times" berichtete. Außerdem untersucht die Polizei die Patronenhülsen, auf denen eine Nachricht hinterlassen wurde.