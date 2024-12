Deutscher Maschinenbauer Matec meldet Insolvenz an

Der Maschinenbauer Matec hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen in der Nähe von Stuttgart hat 100 Mitarbeiter.

In der Krise der deutschen Maschinenbauer gibt es ein weiteres Opfer. Der Anlagenbauer Matec aus Baden-Württemberg hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Köngen, südlich von Stuttgart . 100 Mitarbeiter sollen betroffen sein, berichtet unter anderen die Branchenwebseite industrie.de. Das Gehalt der Angestellten wird zunächst über das Insolvenzgeld abgesichert.

Der Insolvenzverwalter Dietmar Haffa hat nun zu klären, ob bereits begonnene Aufträge noch abgewickelt werden können. Dies, so der Bericht, hänge davon ab, wie weit diese bereits fortgeschritten sind und welche Kosten sie noch verursachen können. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Wirtschaftlichkeitsprüfung der bestehenden Aufträge zeitnah abzuschließen und informieren unsere Kunden so schnell wie möglich", sagt Haffa. Neue Aufträge könnten zunächst nicht angenommen werden. Der Kundenservice werde aber weiterlaufen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen 1.400 Maschinen von Matec im Einsatz sein.