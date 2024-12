Ein Jahr später übernahm die FSG den renommierten, aber insolventen Superjachtenbauer Nobiskrug in Rendsburg . Doch trotz der ambitionierten Ankündigungen von Windhorst blieben wichtige Aufträge weitgehend aus. Zwar arbeitete die FSG zuletzt an einem Projekt, doch die Förderung des Bundes über 62 Millionen Euro für den Bau von Flüssiggas-Bunkerschiffen wurde im Sommer widerrufen. Der Bund begründete dies mit fehlenden Nachweisen für Eigenkapital durch die Tennor-Gruppe, was Windhorst als falsch zurückwies.

Derweil spitzte sich die Lage weiter zu: Gehälter wurden verspätet gezahlt, und am Standort Rendsburg drohte zwischenzeitlich sogar die Abschaltung der Stromversorgung durch die Stadtwerke. Laut Berichten fehlte es nicht nur an Gehaltszahlungen, sondern auch an einer klaren strategischen Ausrichtung, was schließlich in der Insolvenz gipfelte.