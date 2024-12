Für den deutschen Immobilien-Unternehmer Christoph Gröner läuft es wirtschaftlich nicht gut derzeit. Wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen Verantwortliche des Bauunternehmens. Am Mittwoch war es bei Gröners Unternehmensgruppe zudem zu einer Razzia gekommen.

Am Tag danach meldete der Immobilien-Mogul auch privat Insolvenz an. Vor dem Amtsgericht Leipzig wurde ein entsprechendes Insolvenzverfahren gegen Gröner eröffnet. "Verfügungen des Schuldners über Gegenstände seines Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam", berichtet "Business Insider" (BI). Als Insolvenzverwalter fungiert auch in diesem Verfahren Philipp Hackländer, der hatte auch die Insolvenzverwaltung für die Gröner Group GmbH übernommen, für die der Baulöwe bereits Ende Oktober Insolvenz anmelden musste.