Hintergrund dafür sind gesetzliche Vorgaben im Insolvenzverfahren, wonach zunächst die Ansprüche der Gläubiger erfüllt werden müssen. Eine Möglichkeit zur Befriedigung dieser Ansprüche sieht der Insolvenzverwalter in einem Kaufangebot der Parsons-Gruppe aus Hongkong. Die Gruppe war bereits bis zur diesjährigen Insolvenz im September Gesellschafter von Grotrian-Steinweg, im Jahr 2015 ist sie in den Familienbetrieb eingestiegen. Laut den Berichten fordert das Angebot jedoch die Entlassung aller Mitarbeiter am Standort in Braunschweig.