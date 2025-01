Medikamente und Tee (Symbolbild): Gibt es am ersten Krankheitstag in Zukunft keinen Lohn? (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa)

Sollen Arbeitnehmer in Zukunft am ersten Krankheitstag kein Gehalt bekommen? Die t-online-Leser sind für diese Forderung offen. Etwas mehr als 34.000 haben an einer nicht repräsentativen Online-Umfrage teilgenommen – eine zehn Prozent stärkere Mehrheit davon spricht sich dabei für den Vorschlag aus. 52,3 Prozent halten ihn für eine gute Idee, 43,3 Prozent sind dagegen. Die restlichen Stimmen entfallen auf Enthaltungen.

Gewerkschaften üben Kritik

Auslöser für die Debatte war ein Vorstoß von Oliver Bäte, dem Chef der Allianz-Versicherung. Im Durchschnitt sind Deutsche 20 Tage im Jahr krankgeschrieben – was zwölf Tage mehr sind, als im EU-Schnitt. Wie Bäte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" erklärt, bedeutet das in seinen Augen vor allem Kosten für das System. Ein sogenannter Karenztag, an dem es keinen Lohn gibt, soll diese minimieren.