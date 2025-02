Absatz in China schwächelt

Auslieferungen in die Region China-Hongkong-Taiwan gingen indes um 22 Prozent auf 1162 Autos zurück. In Nord-, Mittel- und Südamerika legten die Verkäufe um fünf Prozent auf 4003 Fahrzeuge zu, und auch in der Asien-Pazifik-Region stiegen sie an. Schon für 2023 hatte Ferrari einen deutlichen Gewinnanstieg gemeldet. Damals hatte der Anstieg 34 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro betragen.