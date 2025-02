Mercedes-Benz will wegen hoher Kosten und sinkenden Gewinns Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren in Länder mit niedrigen Arbeitskosten verlagern. Der Produktionsanteil in Ländern mit niedrigen Kosten werde in den kommenden Jahren von 15 auf 30 Prozent verdoppelt, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm am Donnerstag in Sindelfingen.