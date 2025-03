Der Flughafenverband ADV hatte bereits am Freitag mit dem Ausfall von über 3.400 Flügen und rund 510.000 betroffenen Passagieren gerechnet. Beide Warnstreiks treffen die Airports in Frankfurt, München, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle. An den Flughäfen in Weeze am Niederrhein und in Karlsruhe/Baden-Baden ist nur das Luftsicherheitspersonal zum Arbeitskampf aufgerufen.