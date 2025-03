Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Aktuellen Schätzungen zufolge besitzt Elon Musk deutlich mehr als 400 Milliarden US-Dollar. Der radikale Fall der Tesla-Aktie am Montag zeigt jedoch: Das kann sich schnell ändern.

Elon Musk ist bekanntermaßen der reichste Mensch der Welt. Im Dezember schätzte das Wirtschaftsmagazin "Forbes" das Vermögen von Musk auf 431,2 Milliarden Dollar. Damit war er nicht nur der vermögendste Mensch der Welt, sondern auch der Erste, der jemals mehr als 400 Milliarden Dollar besessen haben soll. Allerdings steckt sein Hauptvermögen in seinen unterschiedlichen Unternehmensanteilen.

Der gebürtige Südafrikaner hält Anteile an zahlreichen Unternehmen, darunter der Elektroautohersteller Tesla, der Raketenproduzent SpaceX oder das Start-up für Künstliche Intelligenz, X.AI. Der Wert seiner Anteile an diesen Unternehmen ist an deren Bewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Börse geknüpft. Wirklich in den Händen halten würde Musk das Geld nur, wenn er seine jeweiligen Anteile zu diesem Zeitpunkt verkaufen würde.

Musks milliardenschwere Beteiligungen

An X.AI etwa besitzt der Unternehmer schätzungsweise 54 Prozent. Analystinnen und Analysten bewerteten das Unternehmen im vergangenen November mit 50 Milliarden Dollar. An SpaceX besitzt Musk 42 Prozent. Das Unternehmen war im Dezember 2024 Schätzungen zufolge insgesamt 350 Milliarden US-Dollar wert. Die Plattform X, ehemals Twitter, gehört Musk seit seinem Kauf im Jahr 2022 zu 100 Prozent. Musk hatte das Unternehmen für 44 Milliarden Dollar gekauft.

Von Tesla besitzt Musk etwa 12 Prozent. Davon hat er "Forbes" zufolge etwas mehr als die Hälfte als Kredit für bis zu 3,5 Milliarden Dollar verpfändet. Das bedeutet: Sollte er den Kredit bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt X nicht zurückzahlen können, dürfen seine Anteile verkauft werden. Dann hätte er die Hälfte der Anteile an seinem eigenen Unternehmen eingebüßt.

Nur auf dem Papier der "reichste Mensch der Welt"?

Die Tatsache, dass sich Elon Musk selbst als "reichsten Mensch der Welt" betiteln kann, könnte sich in diesen Tagen also schnell ändern. Fällt der Wert von einem seiner Unternehmen innerhalb kürzester Zeit, sind auch seine Anteile weniger wert. Kurz gesagt: Fallen die Aktienkurse dieser Unternehmen, wird Elon Musk ärmer.

Nun waren die Tesla-Aktien am Montag in der Spitze um knapp 15 Prozent eingebrochen und damit auf den niedrigsten Wert seit Ende Oktober 2024 gerutscht. Tesla verlor an diesem Tag um die 130 Milliarden Dollar an Börsenwert.

Nach der Präsidentenwahl in den USA am 5. November 2024 hatte sich der Wert der Tesla-Aktie noch verdoppelt. Musk hatte im Wahlkampf stark Donald Trump unterstützt. Mitte Dezember hatte Tesla mit einem Wert von 1,5 Billionen Dollar ein Allzeithoch erreicht.

Tesla-Absatz radikal eingebrochen

Seitdem hatte der Vater von insgesamt vierzehn Kindern als Trump-Berater und Chef der Abteilung zur Kürzung von Staatsausgaben weitreichende Stellenkürzungen in der US-Verwaltung vorangetrieben. Dies hatte zu zahlreichen Protesten gegen seine Person, wie auch Tesla selbst, geführt. Auch in Europa brach der Tesla-Absatz ein, in Deutschland allein im Februar um 76,3 Prozent.

Muss der Unternehmer sich zukünftig vielleicht doch für eine Rolle, die des politischen Beraters oder die des Unternehmers, entscheiden? Die Doppelfunktion scheint ihm in jedem Fall aufs Gemüt zu schlagen. Am Montag antwortete er in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox Business auf die Frage, wie er neben seiner Arbeit als Trump-Berater sein Unternehmen führe, "mit großen Schwierigkeiten".