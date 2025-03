Die Unberechenbarkeit der Trump-Regierung hat auch in Deutschland Angst ausgelöst. Wenn es nach dem Rheinmetall-Chef geht, setzt die Bundesregierung trotzdem auf US-Jets.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger hat vor einer Abbestellung der US-Kampfjets F35 für die Bundeswehr gewarnt. "Ich glaube, dass das sogar gefährlich ist", sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des Deutschlandfunks. Man habe kein vergleichbares Kampfflugzeug, die Amerikaner könnten dann Deutschland als unzuverlässig einstufen.

Wie Papperger sagt, sollte man mit den USA reden "und jetzt nicht irgendwo noch Feuerchen schüren nebenbei". "Ich glaube, dass diese Diskussion falsch ist." Rheinmetall ist an der Produktion des Jets beteiligt. Deutschland hat 35-Jets für rund zehn Milliarden Euro bestellt.

Know-How bleibe in Deutschland

Die Debatte über eine Abbestellung war aufgekommen, da die Software des Tarnkappenjets von den USA aus gesteuert werden könne – was laut Kritikern der US-Regierung eine Möglichkeit gibt, die deutschen Flugzeuge auch aus der Ferne abzustellen. Papperger ließ das aber nicht gelten. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir im Bereich der IT in unserem Werk hier – das ist ja das Hauptteil der F-35 – sehr, sehr viel Know-How von den Amerikanern bekommen haben." Er verwies zudem darauf, dass bei einer Stornierung die Firmen kompensiert werden müssten.