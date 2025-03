"Unsäglich": Eklat bei Tesla-Versammlung in Grünheide

Tesla-Chef Elon Musk bei der Werkseröffnung in Grünheide (Archivbild): Gewerkschafter protestierten in Brandenburg gegen einen Tesla-Manager. (Quelle: Patrick Pleul)

Bei einer Tesla-Versammlung in Grünheide muss ein Gewerkschafter von der Security entfernt werden. Es geht wohl um einen anhaltenden Konflikt mit der IG Metall.

Demnach war Tesla-Werksleiter André Thierig am Donnerstag gerade dabei, über Verkaufszahlen zu sprechen, als mehrere Männer laut durcheinanderriefen. Thierig unterbrach seine Rede und sprach von einem "kleinen Sicherheitsvorfall". Wenig später griff der Werksschutz ein. Der Vorfall steht offenbar im Zusammenhang mit einem anhaltenden Konflikt zwischen der IG Metall und dem Tesla-Management in Grünheide.

Hintergrund ist ein tiefer Riss innerhalb der Belegschaft. Zwar stellt die IG Metall die stärkste Fraktion im Betriebsrat, verfügt jedoch nicht über die Mehrheit. Deshalb dürfen ihre Vertreter auf Betriebsversammlungen keine offiziellen Redebeiträge vom Podium aus halten. Bei der Versammlung am Donnerstag reagierten sie mit einer symbolischen Aktion: Sie präsentierten ein Transparent mit Kritik am Arbeitsalltag in der Fabrik.