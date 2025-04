Nach Zoll-Hammer Goldpreis steigt auf Rekordhoch – US-Börsen nervös

Von t-online , wan Aktualisiert am 03.04.2025 - 01:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Goldbarren liegen auf einem Tisch. Der Goldpreis ist nach der Ankündigung von neuen US-Zöllen erneut gestiegen. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die angekündigten Zölle auf US-Importe haben die Börsianer nervös gemacht. Der Goldpreis klettert weiter nach oben.

Der Goldpreis hat nach der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump ein neues Rekordhoch erreicht. Der Preis für eine Feinunze stieg zunächst auf 3.157,23 Dollar. "Die Vergeltungszölle sind deutlich aggressiver als erwartet", sagte der unabhängige Metallhändler Tai Wong gegenüber Reuters. "Die Aussichten für Gold sind hier hervorragend, mit 3.200 Dollar als neuem kurzfristigen Ziel."

Kurz vor der Einführung neuer US-Zölle drehten die Kurse an der Wall Street zunächst ins Plus. Viele Händler hofften offenbar auf niedrige Zölle. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 rückten am Mittwoch um jeweils rund ein halbes Prozent auf 42.166 und 5.664 Punkte vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte zunächst um knapp ein Prozent auf 17.596 Zähler. Allerdings schloss die US-Börse noch vor der Trump-Ansprache. Entsprechend änderten sich die Daten im nachbörslichen Handel. Die Dow-Futures fielen um mehr als 900 Punkte oder 2,19 Prozent. Die S&P 500-Futures sanken um 3,38 Prozent. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen um 4,28 Prozent.

Händler warten auf Reaktionen betroffener Staaten

Die Händler an der Wall Street sind nervös. "Das ist das Worst-Case-Szenario, das der Markt erwartet hat, und das reicht aus, um die USA möglicherweise in eine Rezession zu stürzen, und deshalb sind die Futures so schwach", sagte Jay Hatfield, CEO von Infrastructure Capital Advisors, der Nachrichtenagentur Reuters. In New York notierte börsengehandelte Fonds auf währungsabhängigen Märkten brachen nach der Nachricht ein.