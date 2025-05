Mit den Northvolt-Millionen wollte die Bundesregierung die E-Autoproduktion in Europa vorantreiben. Nun schalten sich Rechnungsprüfer in den Fall ein.

Noch ist unklar, wie teuer die Insolvenz für Deutschland am Ende wird. 2020 sicherte der Bund eine Finanzierungstranche kommerzieller Banken für das schwedische Unternehmen über 525 Millionen US-Dollar zu 80 Prozent ab, um die Versorgung der deutschen Autoindustrie mit Batterien sicherzustellen.

Schleswig-Holstein beteiligte sich mit 600 Millionen Euro

Zudem hat Northvolt für den Bau der Fabrik in Schleswig-Holstein rund 600 Millionen Euro von der staatlichen Förderbank KfW erhalten. Hinzu kommen 20 Millionen Euro für Zinsen und Verfahrenskosten. Bund und Land bürgen je zur Hälfte.

Von dieser Wandelanleihe ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits mehr als die Hälfte verbraucht. Zudem genehmigte die EU-Kommission Anfang 2024 direkte Fördermittel von Bund und Land für das Werk in Höhe von rund 700 Millionen Euro (137 Millionen Euro vom Land, 564 vom Bund). Dieses Geld wurde bislang aber nicht ausgezahlt.

Welche Geldanlage schützt am besten vor Inflation?

Frag t-online : Welche Geldanlage schützt am besten vor Inflation?

Dieses Land in Europa hat die meisten Feiertage

Deutschland im Mittelfeld : Dieses Land in Europa hat die meisten Feiertage

Badmöbelhersteller Heibad meldet Insolvenz in Eigenregie an

120 Mitarbeiter betroffen : Badmöbelhersteller Heibad meldet Insolvenz in Eigenregie an

Bauarbeiten in Deutschland laufen weiter

Den Startschuss für den Bau des 4,5-Milliarden-Euro-Projekts gaben Ende März 2024 unter anderem der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Im November beantragte das Unternehmen in den USA Gläubigerschutz. Im März 2025 meldete das Unternehmen seine Insolvenz in Schweden an.