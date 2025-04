Das Unternehmen BeneVit hat Pläne für den Bau einer Pflegeschule im schwäbischen Albstadt verworfen. Ursprünglich wollte BeneVit im Stadtteil Onstmettingen zehn Millionen Euro in einen Neubau investieren, in dem auch eine städtische Kindertagesstätte entstehen sollte, berichtet der SWR.

Pflegeschule sollte ausländische Kräfte ausbilden

BeneVit-Geschäftsführer Kaspar Pfister erklärte, die Zahlen hätten in ihm Bedenken ausgelöst – weil das Unternehmen in der Pflegeschule ausdrücklich ausländische Pflegekräfte ausbilden und zugleich in Deutschland integrieren wollte. Jetzt habe sich im Ort "doch ein sehr hoher Anteil für 'Remigration'" ausgesprochen, findet Pfister. Das sei für die Schule "nicht gerade förderlich". "Remigration" ist ein rechtsextremer Kampfbegriff, der in der Regel beschreibt, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.