Mehr als fünf Jahrzehnte Mode für die Mittelklasse

Neue Eigentümer, veränderter Markt

Die Jones-Filialen werden ab Sommer von drei anderen Modeunternehmen übernommen. "More & More", ein in München gegründetes und inzwischen in türkischem Besitz befindliches Unternehmen, ist bereits in 16 Ländern aktiv und sichert sich drei bis vier Standorte in Österreich. "Liberty Fashion" stammt ebenfalls aus Deutschland und war bislang nur mit einer Filiale in Innsbruck vertreten. Das Unternehmen plant, mindestens sieben weitere Flächen zu übernehmen. Dritter Käufer ist das Salzburger Modelabel "Musterzimmer", das mit dem Schritt nach Wien expandiert.