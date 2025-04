Der Mittelstand in Deutschland ist von besonderer Bedeutung, immerhin arbeitet mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Firmen, die in diese Kategorie fallen. Bei den Beschäftigten schnitten dabei zuletzt vor allem Unternehmen aus drei Branchen gut ab, wie das Ranking zeigt.

Beratugen schneiden gut ab

Darüber hinaus sind auffällig viele Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik und Pharma in der Liste zu finden. Dazu zählt etwa der Drittplatzierte: Miltenyi Biotec. LinkedIn kommt zu dem Schluss, dass hier vor allem die stabilen Arbeitsplätze und ein Umfeld, in dem ständig an Neuem geforscht wird, den Ausschlag geben dürften.

Barbara Wittmann, LinkedIn-Managerin für den deutschsprachigen Raum, sagt t-online dazu: "Ein Umfeld, in dem Neugier und die Bereitschaft zum Lernen gefördert werden, sind in dieser schnelllebigen Zeit besonders wichtige Eigenschaften."

"Durch ein breites Angebot an Weiterbildungen – sowohl für technische als auch für soziale Fähigkeiten – wird so sichergestellt, dass die Mitarbeitenden für die Herausforderungen von morgen bestens vorbereitet sind", führt Wittmann aus.

Viele Unternehmen sind "Wiederholungstäter"

Ebenfalls mehrfach in der Liste vertreten sind Unternehmen aus den Bereichen IT, wie Deepl und HiSolutions, und Erneuerbare Energien, wie etwa Enertag. Eine sinnstiftende Tätigkeit sei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wichtig, so Wittmann. Mit authentischen Werten und einer überzeugenden Mission könnten Unternehmen daher Angestellte auch längerfristig an sich binden. Ein Indikator dafür sind auch die vielen "Wiederholungstäter" auf der Liste. Zwar hat sich an den einzelnen Platzierungen einiges getan, aber viele Firmen, darunter Ib Vogt, FlatexDegiro, Miltenyi Biotec, P, Roland Berger und Simon-Kucher, waren auch schon im vergangenen Jahr unter den beliebtesten Mittelständlern.