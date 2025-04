Noch läuft das Ostergeschäft. Aber der Einzelhandel meldet ein erstes "erfreuliches" Plus. Die Menschen trotzen der gedämpften Stimmung – gerade an Traditionsfesten.

Der deutsche Handelsverband HDE rechnet mit einem deutlichen Plus im Ostergeschäft. Eine endgültige Bilanz zum Ostergeschäft möchte Stefan Hertel aber noch nicht ziehen. "Wir sind ja noch mittendrin", sagte der HDE-Sprecher auf Anfrage von t-online und lässt sich dann doch eine Zahl entlocken. "Wir rechnen im Ostergeschäft mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."

"Erfreulich" nennt Hertel diese Zahlen. Denn auf Corona und die schwierige Phase für den stationären Handel folgte der Krieg in der Ukraine , der Konflikt in Nahost und nun der Zollstreit von US-Präsident Donald Trump . Das trübt die Stimmung. Das zeigen auch die Zahlen.

HDE sieht keine Aufbruchstimmung durch Schwarz-Rot

Zwar stieg das HDE-Konsumbarometer im April leicht an auf 96,02 Punkte, ein leichtes Plus zum Vormonat von rund 0,7 Punkten. "Der Wert bleibt damit aber auf niedrigem Niveau", heißt es in der HDE-Analyse. Auch die künftige Bundesregierung steigert im Frühjahr nicht die Konsumlaune der Deutschen. "Die Beschlüsse der Bundespolitik zu großen Investitionspaketen in Infrastruktur und Verteidigung lösen somit bisher keine Aufbruchsstimmung bei den Verbrauchern aus", notiert der HDE-Bericht.