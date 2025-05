Mütterrente als Negativbeispiel: Noch eine Watschn für die CSU

Als konsumtive Ausgaben – auch Konsumausgaben – bezeichnen Fachleute sämtliche Etatposten, die ihre Wirkung nun in der Gegenwart entfalten. Also im Gegensatz zu Investitionen keine Zukunftswirkung entwickeln.

Koalition verständigte sich auf Ausweitung der Mütterrente

Malmendier, Professorin an der University of California in Berkeley in den USA und deutsche Top-Ökonomin, zerpflückte Söders Rentenpläne und sagte: "Wir brauchen dringend zusätzliches Investitionsvolumen.“ Malmendier weiter: "Die bislang getroffenen Vorkehrungen, um das zu verhindern, reichen aber nicht aus.“