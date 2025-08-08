t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Goldhandel: Trump-Zölle belasten weltweiten Handel mit dem Edelmetall

DAX
24.136,02(-0,23%)
Gold
3.400,15 USD(+0,08%)
Bitcoin
100.240,47 EUR(+1,26%)
Öl Brent
66,41 USD(-0,82%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextVW-Marke zeigt teuerstes Auto der Welt
TextBank baut alle Geldautomaten ab
TextWindrad brennt – Feuerwehr machtlos
TextAktie von Schuhhersteller bricht ein
TextGroßbrand: Rauch-Alarm ausgerufen

Erste Turbulenzen
Jetzt trifft Trumps Zollpolitik auch den Goldhandel

Von t-online, pri
08.08.2025 - 11:36 UhrLesedauer: 2 Min.
Gold eignet sich als Beimischung für das Depot.Vergrößern des Bildes
Die Zollpolitik von Donald Trump droht jetzt den Handel mit Gold zu erschweren. (Archivbild) (Quelle: Alexander Heinl/dpa)
News folgen

US-Präsident Trump hat Rekordzölle für Waren aus der Schweiz verhängt. Überraschend gilt die Abgabe auch für Gold. Das trifft den globalen Handel mit dem Edelmetall.

Schnappatmung am Freitag in der Welt des Goldhandels. "Schlag für den Handelsplatz Schweiz", titelte die Wirtschaftszeitung "Financial Times". US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Rekordzölle in Höhe von 39 Prozent auf Warenimporte aus dem Land erlassen. Das trifft Käse, Maschinen, Uhren. Doch überraschend kündigten die US-Behörden an, die Abgabe auch auf Goldeinfuhren aus der Schweiz zu erheben.

Loading...

Die Schweiz besitzt eine Schlüsselrolle im Goldhandel. Denn Gold ist nicht gleich Gold. In London wird die Ware in backsteingroßen Barren gehandelt. Die Schweiz bevorzugt das Kilo-Format, etwa in der Größe eines Mobiltelefons. Diese Größe lieben sie auch in den USA.

Komplizierter Dreieckshandel London-Bern-New York

So hat sich auf dem Goldmarkt ein Dreiecksgeschäft entwickelt. Gehandelt wird die Ware am Finanzplatz London, in der Schweiz wird das edle Metall umgeschmolzen und in den USA gebunkert. Dieses Handelsgeflecht hat Trump nun empfindlich gestört.

Christoph Wild, Präsident des schweizerischen Verbands der Edelmetallhersteller und -händler, Christoph Wild, sagte der "Financial Times", dass diese Zölle ein "weiterer Schlag" für den hiesigen Goldhandel mit den USA seien. Der Goldzoll würde es erschweren, die Nachfrage nach dem Edelmetall zu decken.

Schon zu Jahresbeginn hatte Trump den Goldhandel geschockt. Kurz vor seinem Amtsantritt im Januar stiegen die Einfuhren in die USA drastisch – ein Vorgriff auf die mögliche Zollpolitik des neuen Präsidenten. So bunkerten die Händler in den USA kräftig Gold. Allein aus der Schweiz kamen im ersten Halbjahr rund 500 Tonnen des Metalls ins Land. Wert: rund 33 Milliarden Euro.

US-Finanzminister Scott Bessent reicht der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter die Hand (Archivbild): Die beiden trafen sich bereits im Mai.Vergrößern des Bildes
US-Finanzminister Scott Bessent und die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter verhandelten erfolglos über einen Zoll-Deal. (Archivbild) (Quelle: Martial Trezzini)

Die zentrale Rolle der Schweiz im weltweiten Goldhandel lastet auch auf den Handelsbilanzen der Schweiz mit den USA. Rund 48 Milliarden Euro beträgt das Handelsdefizit des Landes im Handel mit den Vereinigten Staaten, ohne Gold wäre es nur knapp die Hälfte.

Erste Goldschmelzen stoppen Export in die USA

Doch alle Versuche, die Warenwerte des Goldhandels aus den Zollgesprächen mit Trump herauszunehmen, schlugen fehl. In dieser Woche scheiterte die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter bei Verhandlungen in Washington. Doch wurde die Vereinbarung weiter so verstanden, dass Gold von den Abgaben ausgenommen sei.

Nun aber folgte der nächste Schlag: Zollabgaben auch auf Gold aus der Schweiz. Das bedroht die Zukunft der Schweizer Goldraffinerien. Und erstmal auch den Nachschub.

Laut "Financial Times" stoppten erste Goldraffinerien die Ausfuhr von Gold in die USA.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpLondonSchweizUSA
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom