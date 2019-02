Ölpreise fallen nach Trump-Tweets

Die Opec habe Schuld an hohen Ölpreisen: Das behauptet US-Präsident Donald Trump auf Twitter. Nach den Äußerungen fielen die Preise für Öl auf ein Tagestief.

US-Präsident Donald Trump hat zum wiederholten Mal die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) für einen Anstieg der Ölpreise verantwortlich gemacht.



"Die Ölpreise steigen zu hoch", schreibt Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er drängt das Ölkartell zur Mäßigung. "Opec, bitte entspanne Dich und immer mit der Ruhe. Die Welt kann eine Preiserhöhung nicht verkraften", heißt es weiter in dem Tweet.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!