Wertvollste Unternehmen

Deutsche Firmen verlieren den Anschluss

30.12.2019, 16:54 Uhr | dpa-AFX , cch, t-online.de

Vor allem Tech-Konzerne aus den USA dominieren im globalen Ranking der Börsen-Schwergewichte. Eine Firma aus einem anderen Land hängt allerdings selbst Apple und Microsoft ab.

Unter den 100 wertvollsten Börsenunternehmen der Welt sind kaum noch deutsche Firmen. Während gerade Tech-Konzerne aus den USA und China im globalen Ranking der Börsen-Schwergewichte dominieren, hat Deutschland mit seinen traditionellen Industriefirmen hier weiter an Bedeutung verloren. Nur zwei Firmen mit einem Sitz hierzulande schafften es auf einen Platz unter den Top 100. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie der Beratungsgesellschaft EY.

Allianz ist nicht mehr unter den Top 100

Unter die wertvollsten 100 Firmen schaffen es demnach nur der Softwarekonzern SAP auf Platz 51 mit einem Börsenwert von 160 Milliarden Dollar sowie Siemens auf Rang 100 (106 Mrd. Dollar). Nicht mehr unter den Top 100 ist der Versicherer Allianz, der trotz gestiegenen Aktienkurses nur Platz 110 belegt.

Unter den Börsenriesen hat es 2019 ein nicht-amerikanisches Unternehmen an die Spitze geschafft. Der saudi-arabische Ölkonzern Saudi-Aramco, der im Dezember an die Börse ging, ist rund 1,88 Billionen Dollar wert – etwa doppelt so viel wie die zwölf wertvollsten deutschen Firmen zusammen. Auf Saudi-Aramco folgen Apple, Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Amazon und Facebook. Mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Unternehmen stammen aus den USA.

Top Ten: Die zehn teuersten Unternehmen der Welt

Die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt (Stichtag 26.12.2019) sind:

Saudi Aramco (-) Apple (2) Microsoft (1) Alphabet (4) Amazon (3) Facebook (7) Alibaba (8) Berkshire Hathaway (5) Tencent Holdings (6) JPMorgan Chase (10)

In Klammern befinden sich jeweils die Vorjahresplatzierungen.

Deutsche Unternehmen in den Top 300

Zwölf Unternehmen aus Deutschland haben es in die Top 300 geschafft.

51. SAP (61)

100. Siemens (94)

110. Allianz (99)

116. Volkswagen (115)

142. Bayer (143)

149. Deutsche Telekom (112)

176. BASF (145)

195. Adidas (286)

214. Daimler (175)

249. BMW (188)

263. Merck (238)

293. Siemens Healthineers (264)



Das wertvollste Unternehmen aus Europa landet auf Platz 16

Europas Nummer Eins, der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé, landet auf Rang 16. "Seit Beginn der Finanzkrise Ende 2007 haben sich die Gewichte an den Weltbörsen massiv verschoben", sagte Hubert Barth, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung. Vor der Finanzkrise hatten noch 46 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt ihren Hauptsitz in Europa – heute sind es nur halb so viele. Allein aus Deutschland waren 2007 sieben Firmen unter den Top 100. Deutschland habe an den Weltbörsen stark an Bedeutung verloren, sagte Barth.

Investoren trauten Tech-Unternehmen zu, die Wirtschaft künftig noch stärker zu prägen. Aus ihrer Sicht verspreche Europas Leitbranche, die produzierende Industrie, nur wenig Wachstum. Der Vormarsch der Tech-Konzerne an der Börse scheine unaufhaltsam, sagte Barth.