dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt erst einmal träge - Teil 2

Auch am Mittwoch dürften sich die Dax-Anleger zunächst erneut nicht zu weit nach vorne wagen. Der Leitindex wird 0,12 Prozent höher erwartet auf 15 660 Punkten, wie der X-Dax als Indikator knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte. Tags zuvor war der Dax fast wieder an seinen Rekord vom Montag bei 15 732 Punkten heran gelaufen, dann jedoch wieder unter 15 700 Punkte gerutscht. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich zur Wochenmitte ebenfalls eine Eröffnung von plus 0,1 Prozent ab.

An der Wall Street traten Dow und S&P 500 letztlich nahezu auf der Stelle. Die Erholung an der Technologiebörse Nasdaq ging nur zu Handelsbeginn weiter, dann ging der Schwung aus.

Das Motto der Stunde laute Abwarten, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Wenn morgen praktisch gleichzeitig die EZB ihre Inflationserwartung anpasst und in den USA die Inflationsrate für den Mai veröffentlicht wird, könnten die Ausschläge deutlich zunehmen." Bis dahin hielten sich die Anleger zurück, Gewinnmitnahmen wären noch am wahrscheinlichsten.

Bei steigender Inflation im Zuge einer anziehenden Wirtschaft und höherer Staatsausgaben fürchten die Anleger eine Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken mit einer womöglich zeitigeren Anhebung der Zinsen. Dies kann dem Aktienmarkt schaden, da andere Anlageklassen dann wieder attraktiver werden.

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 230 (225) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 286 (284) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,30 (3,25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT GRENKE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 50 (66) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 170 (162) EUR - 'BUY'

- COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 15 (14,50) EUR - 'REDUCE'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VANTAGE TOWERS AUF 29,50 (29) EUR - 'NEUTRAL'

- METZLER HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 44 (41) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 48 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF STARTET SCOUT24 MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 80 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR KION AUF 113 (103) EUR - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 160 (155) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 16,70 (16,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 420 (415) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 93 (95) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET POLYPEPTIDE MIT 'BUY' - ZIEL 88 CHF

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 435 (385) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT UNICREDIT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 14,10 (10,70) EUR

- CITIGROUP NIMMT SOCIETE GENERALE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 32,50 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 130 (123) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 850 (755) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 750 (660) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 695 (670) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET POLYPEPTIDE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 90 CHF

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 126 (125) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT DANONE AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 52 (64) EUR

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 26 (16) EUR - 'NEUTRAL'

Stimmung in der Windkraftindustrie steigt deutlich

VERMISCHTES/Wieder Stars im Sommerhaus: RTL will mehr Humor im Reality-TV

Fahrgastverband: Bahnkunden brauchen vor Streik früh Informationen

Immer weniger Patentanmeldungen für Benzin und Diesel

Entsorgungsbranche fordert neuen Kurs in der Abfallpolitik

Jenoptik will 14,3 Millionen Euro an Aktionäre ausschütten

Heidelberger Druckmaschinen will wieder Gewinn machen

WDH/Renault: Ermittlungsverfahren wegen Diesel-Abgaswerten

WDH/Boeing mit deutlichem Auftragsplus im Mai

Forsa-Umfrage: Union baut Vorsprung auf Grüne aus

ROUNDUP/Bezos, Musk und Co.: US-Regierung sucht Quelle von Steuerdaten-Leaks

Biden besucht Europa - erste Auslandsreise als US-Präsident

Experte zu Rentendebatte: 'Der demografische Wandel ist eben da'

US-Vize in Mexiko: Mittelamerikanern soll Perspektive geboten werden

Nordirland-Streit mit EU: London fordert 'gesunden Menschenverstand'

Chinas Erzeugerpreise steigen so stark wie seit 13 Jahren nicht mehr

RKI registriert 3254 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 20,8

'Cornwall Consensus': G7-Beratergremium schlägt neue Leitlinien vor

Kurzarbeitsregeln werden erneut verlängert - Heil: Klare Perspektive

Bayerns Sozialministerin für 'Vollendung' der Mütterrente

Verband der Freien Berufe: Hilfen bei Bedarf weiter verlängern

Ärzteschaft ruft nach mehr Impfstoff

Drosten befürchtet nachlassende Impfbereitschaft gegen Corona

Technologie-Entwicklung: US-Senat billigt Gesetzesentwurf

Grüne kritisieren Nationalen Wasserdialog als 'Zeitverschwendung'

Bidens erste Auslandsreise - US-Präsident besucht Europa

Bundestag debattiert über umstrittene Corona-Masken

WDH/Drosten warnt vor Rückschlägen für Corona-Impfkampagne im Sommer

WDH/EU-Außenbeauftragter Borrell nennt Lukaschenko 'Diktator'

