Aktien Europa Schluss: EuroStoxx bei 4100 Punkten wie festgenagelt

09.06.2021, 17:57 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den Börsen in Europa hat am Mittwoch überwiegend Stillstand geherrscht. Mangels neuer Impulse bewegte sich der EuroStoxx 50 kaum von der Marke von 4100 Punkten fort. Ein Stück weit darüber hatte der Eurozonen-Leitindex am Vortag ein weiteres Hoch seit 2008 markiert. Nun schloss er mit 4096,85 Punkten nur 0,02 Prozent höher als am Vortag.

Mit den erneut wenig bewegten Kursen setzte sich laut Marktbeobachter Neil Wilson von Markets.com eine bis dato relativ ruhige Börsenwoche fort. "Jeder wartet auf neue Signale, was die Inflation betrifft", so der Experte. Am Donnerstag werden möglicherweise marktbewegende Verbraucherpreisdaten aus den USA erwartet.

In Paris schloss der Cac 40 0,19 Prozent höher auf 6563,45 Punkte. In London ging der FTSE 100 mit einem Minus von 0,20 Prozent auf 7081,01 Zählern aus dem Handel, hier bremsten die zahlreich enthaltenen schwachen Rohstoffwerte.