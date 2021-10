Aktien New York: Weitere Rekorde jetzt auch für den Nasdaq 100

26.10.2021, 16:59 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von der gut laufenden Berichtssaison ist die jüngste Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag weiter gegangen. Anders als zuletzt erfasste sie nun auch die Technologiewerte an der Nasdaq. Die stärker auf Standardwerte fokussierten Indizes schafften aber auch erneute Bestmarken: Der Dow Jones Industrial stieg im Frühhandel um 0,34 Prozent auf 35 863,76 Punkte und der marktbreite S&P 500 gewann 0,61 Prozent auf 4594,33 Zähler.

Besonders aufmerksam verfolgten die Anleger vor weiteren Quartalszahlen großer US-Giganten die Tech-Branche. Der davon geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 setzte seine Aufholjagd mit einem Plus von 1,13 Prozent auf 15 689,33 Punkte fort. Nach einer siebenwöchigen Durststrecke reichte es nun auch bei ihm für Rekordhöhen. Sein Anstieg wurde angeführt von einer anhaltenden Rekordrally beim Elektroautobauer Tesla und dem Chipkonzern Nvidia.

Die Berichtssaison der Unternehmen sei in vollem Gange und liefere bislang mehr gute als schlechte Nachrichten, bemerkte ein Börsianer. Damit rückten die kürzlich noch dominierenden Inflations- und Wachstumssorgen in den Hintergrund. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg haben mehr als 80 Prozent der bisher berichtenden Unternehmen aus dem S&P 500-Index bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt.

Am Vorabend gab es nachbörslich schon die Zahlen von Facebook, die bei Anlegern aber nicht gut ankamen: Der Kurs schlug zuletzt mit zwei Prozent ins Minus aus. Im dritten Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Vorjahresvergleich zwar deutlich, beim Konzernumsatz verfehlte der Tech-Gigant allerdings die Erwartungen der Analysten. Da half es auch nicht, dass das Unternehmen einen 50 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf ankündigte.

Deutlich besser erging es da den Anlegern des Paketdienstes UPS, dem eine starke Nachfrage in allen Segmenten einen überraschend starken Gewinnsprung bescherte. Die Anteilscheine des Logistikers, der auch für das laufende Gesamtjahr etwas optimistischer wird, rückten um 7,6 Prozent vor und erreichten zeitweise Rekordniveau.

Mit General Electric (GE) erhöhte außerdem eine US-Industrieikone nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal ihre Jahresziele. Der Kurs profitierte davon mit einem Anstieg um 2,7 Prozent. Zeitweise erreichte er über der 110-Dollar-Marke den höchsten Stand seit Mitte Juni.

Bei 3M reagierten die Anleger jedoch verhalten darauf, dass der Mischkonzern nach einem weiteren starken Quartal seine Jahresprognose erhöhte. Die Aktionäre des Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns Lockheed Martin mussten hingegen einen Kursrutsch um fast elf Prozent hinnehmen. Das Unternehmen rechnet 2022 mit einem Umsatzrückgang.

Zu guter Letzt sorgte noch ein aufgegebenes Übernahmevorhaben für Bewegung. Die Anleger des Wettspielanbieters Draftkings reagierten erleichtert darauf, dass auf ein finales Angebot für den britischen Wettbewerber Entain verzichtet wird. Der Draftkings-Kurs legte um 7,4 Prozent zu, jener von Entain dagegen rutschte an der Londoner Börse um mehr als sechs Prozent ab.