Aktien Europa: Gewinne dank Konjunkturhoffnungen - Warten auf EZB

Die Anleger warten nun auf die Sitzung der EuropĂ€ischen Zentralbank am Donnerstag. Erwartet wird, dass die WĂ€hrungshĂŒter ein Ende der AnleihekĂ€ufe ankĂŒndigen und offiziell den Countdown fĂŒr eine Erhöhung der Leitzinsen einleiten.

Aus Branchensicht waren europaweit Technologiewerte sowie Rohstoffaktien mit durchschnittlichen Kursanstiegen von jeweils rund 1,9 Prozent am meisten gefragt. Zu den schwÀchsten Branchen gehörten Telekommunikation und Immobilien mit Verlusten von jeweils rund 0,1 Prozent.

Die Aktien von Just Eat Takeaway.com profitierten von Spekulationen um einen möglicherweise lukrativen Anteilsverkauf und schnellten um mehr als 10 Prozent nach oben. Laut einem Bericht der "Sunday Times" wollte der MitbegrĂŒnder der Just-Eat-Tochter Grubhub, Matt Maloney, den Essenslieferanten frĂŒher im Jahr gemeinsam mit einer Beteiligungsgesellschaft zurĂŒckkaufen, habe sich dann aber dagegen entschieden. Die stark gefallenen Bewertungen in der Branche könnten die Chancen auf einen Deal nun aber doch wiederbeleben, hieß es weiter. Maloney hatte Grubhub erst vergangenes Jahr fĂŒr 7,3 Milliarden US-Dollar an den niederlĂ€ndischen Lieferkonzern verkauft.