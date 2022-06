Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit durchwachsenem Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Richtungssuche des Dax geht am Mittwoch mit einem durchwachsenen Start weiter. Nach dem Auf und Ab der vergangenen beiden Tage startete der deutsche Leitindex freundlich in den Tag mit einem Test der Marke von 14 600 ZĂ€hlern, der Schwung ging aber schon in den Anfangsminuten wieder verloren. Gegen Ende der ersten Handelsstunde gab der Dax um 0,20 Prozent auf 14 526,87 Punkte nach. Der MDax rutschte mit 0,19 Prozent ins Minus auf 30 334,78 ZĂ€hler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx stand ganz knapp unter seinem Vortagsniveau.

Etwas RĂŒckenwind kam zunĂ€chst von der Wall Street, wo es am Vorabend nach dem europĂ€ischen Handelsende noch deutlich aufwĂ€rts gegangen war. Anleger blieben dann aber in der Defensive vor wichtigen Ereignissen, die in den kommenden Tagen anstehen. Am Donnerstag wird erwartet, dass die EZB ihre geldpolitische Wende einleitet - mit einer möglichen ersten Zinsanhebung dann im Juli. Am Freitag stehen außerdem die jĂŒngsten Verbraucherpreise aus den USA auf der Agenda.