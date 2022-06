Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste am Tag vor EZB-Zinsentscheidung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die grĂ¶ĂŸten Börse n Europas haben am Tag vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der EuropĂ€ischen Zentralbank (EZB) nachgegeben. Allerdings verringerten sie ihre Verluste, nachdem die technologielastige US-Börse Nasdaq nach dem Handelsstart am Mittwoch den Weg ins Plus fand und auch die Standardwerte in den USA nur noch minimal nachgaben.