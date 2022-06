Aktien New York: Inflations- und Konjunktursorgen lösen Talfahrt aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Inflations- und Konjunktursorgen haben den US-Aktienmarkt am Freitag weiter nach unten gezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 2,20 Prozent auf 31 562,15 Punkte. Damit deutet sich auf Wochensicht ein Minus von rund 4 Prozent an.