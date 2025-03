Kurse an Wall Street sinken weiter nach neuer Zolldrohung

Aktualisiert am 11.03.2025 - 23:02 Uhr

Aktualisiert am 11.03.2025 - 23:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Stimmung an der Wall Street leidet unter dem Strafzoll-Chaos. (Quelle: Richard Drew/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trumps Strafzölle schüren bei Anlegern die Angst vor einer Rezession in den USA. Auch ein Schritt zur Waffenruhe in der Ukraine konnte die Stimmung an US-Börsen nur kurz verbessern.